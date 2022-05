"Roma, Mourinho vuole Douglas Luiz dall'Aston Villa"

Roma su Douglas Luiz, potrebbe essere la volta buona: ecco perché

Intanto, però, gli uomini mercato della Roma sono già a lavoro per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri dello Special One ci sarebbe quello di Douglas Luiz, 24enne centrocampista brasiliano in forza all'Aston Villa e già da diverse sessioni di mercato nel mirino dei giallorossi. Secondo quanto riporta il Daily Mail, però, questa potrebbe essere la volta buona per portare il calciatore nella Capitale. Con il contratto in scadenza la prossima estate e visto l'arrivo di Boubacar Kamara dal Marsiglia, il club di Birmingham potrebbe essere interessato a sedersi al tavolo per trattare la cessione del brasiliano classe 1998, il cui nome é stato accostato in passato anche a Napoli e Chelsea.

