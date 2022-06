Mercato Roma non stop: subito Celik, poi Solbakken

ROMA - La Roma non si ferma a Matic. Anzi, non si ferma a Matic e Svilar, il secondo portiere acquistato da tempo che prenderà il posto di Fuzato. Celik è molto vicino al club giallorosso. Il terzino destro turco del Lilla è seguito da tempo, la società giallorossa considera il ruolo di terzino destro una delle priorità. Tiago Pinto vorrebbe inserire nella trattativa con il club francese Veretout, che è in uscita. Ma non sembra facile arrivare a un accordo per uno scambio, considerato anche che il centrocampista guadagna quasi tre milioni l’anno. Tiago Pinto sta valutando anche l’operazione Isco, altro svincolato di lusso. Ma lo spagnolo sembra preferire sempre restare nella Liga. La società giallorossa ha intenzioni serie e l’estate è appena cominciata. La trattativa per Celik è stata avviata da tempo, c’è l’accordo con il giocatore, con il Lilla la distanza non è insuperabile. Il turco è il preferito per essere l’alternativa a Karsdorp, anche se c’erano stati alcuni contatti nei giorni scorsi con l’entourage di Bellerin. Per Zeki Celik la Roma è più avanti. L’intesa tra i due club potrebbe essere trovata per una cifra sotto ai dieci milioni, l’operazione è facilitata dal fatto che il terzino, venticinque anni, va in scadenza di contratto nel 2023. Non siamo ancora in dirittura d’arrivo, ma sembra il nome più caldo dopo gli arrivi di Matic e Svilar. Mancono ancora alcuni dettagli, tra i quali quelli non trascurabili dei bonus e delle modalità di pagamento, ma la strada sembra segnata.