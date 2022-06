Quo vadis Zaniolo? Roma, Juve, Milan: ecco a chi conviene

La foto sorridente in vacanza con @fedexchiesa, Instagram oblige, è già diventata una storia molto popolare sul profilo social di @NZ22, rilanciata da molti tifosi bianconeri. D'altra parte, il mercato al tempo dei social è fatto anche di indizi, ammiccamenti, messaggi più o meno subliminali che alimentano congetture, sogni, interrogativi. Il più ricorrente, in questa fase iniziale di mercato, consta di tre parole: quo vadis Zaniolo?

La Roma e Totti Lo stallo della trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024, moltiplica l'interesse intorno all'attaccante della Roma e della Nazionale che compirà 23 anni il 2 luglio ed è consapevole di essere a un bivio cruciale della carriera. Ha firmato lo storico gol della finale di Tirana, si è rilanciato nella capitale, restare o partire in ultima analisi dipenderà soltanto da lui. Zaniolo sta certamente riflettendo anche sulle parole di Totti che lo riguardano, pronunciate dal Capitano davanti alle telecamere di Sky Sport: "Già tempo fa parlai a Nicolò e gli diedi qualche consiglio, però non so se l'abbia recepito o meno. L'ultima parola spetta sempre a lui: se dovesse rimanere alla Roma capirebbe l'importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Quest'anno hanno fatto qualcosa di diverso e io metterei davanti a tutto il rispetto nei confronti dei tifosi". Qui sta il punto e non c'è bisogno di scomodare Pascal per capire se il cuore di Zaniolo abbia le sue ragioni che la ragione non conosce.

La Juve e Di Maria In queste ore, il destino del romanista s'intreccia con Angel Di Maria, dal quale la Juve aspetta una risposta definitiva: o dentro o fuori; o dice sì o dice no, purché dica, dopo giorni di tira e molla. E' chiaro che se l'argentino accettasse la proposta bianconera, la Juve potrebbe anche rivedere il proprio interessamento a Zaniolo, valutato dalla Roma attorno ai 50 milioni, tenendo pure conto di quanto Cherubini stia lavorando sul versante Koulibaly che costa almeno 40 milioni. E la Juve non può permettersi di spendere e spandere a Roma e a Napoli.