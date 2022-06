El Shaarawy vede Roma: le prospettive per il futuro

ROMA - Non si è fermato mai, tra le sue isole felici: da Ibiza a Mykonos, dove è atterrato ieri con l’inseparabile fratello Manuel per l’ultimo spicchio di vacanze. Stephan El Shaarawy si è ritemprato tra mare e feste ma non ha mai trascurato il corpo in vista dell’estate di lavoro: è all’ultimo anno di contratto con la Roma e spera di convincere Mourinho a dargli spazio nella squadra che sta nascendo. Oltre a seguire il programma di mantenimento inviato dalla società a tutti i giocatori, El Shaarawy si è fatto seguire da un preparatore privato, Carmine Menna, lo stesso di Immobile e Rugani. In più, in Grecia, si è divertito anche a dare due calci al pallone in un campetto della rinomata Windy Island, l’isola del vento, come viene chiamata Mykonos.

Mercato Roma, le prospettive di El Shaarawy Conosce la situazione di partenza, le gerarchie tecniche della Roma. Non comincerà la stagione da titolare e in più, se Mourinho come sembra insistesse sulla difesa a tre, troverebbe un concorrente in più sulla sinistra: Spinazzola. E’ anche consapevole che, a 30 anni ancora da compiere, sia necessario ragionare sul futuro. Ma al momento non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma, nonostante qualche segnale ricevuto da Atalanta, Fiorentina e Monza. E’ legatissimo alla città e alla squadra, dove è tornato rinunciando a tanti soldi che gli erano dovuti in Cina. Ha comprato casa all’Eur a due passi dal laghetto, e spera tanto di meritare il rinnovo del conttratto. Mourinho da parte sua ne apprezza le qualità professionali e non lo vede come un esubero. Lo giudica un’alternativa importante, specialmente in alcune partite bloccate in cui servirà uno spunto offensivo diverso. E lo stima anche perché non è uno di quelli che si immalinconiscono o che protestano se vanno in panchina.