Roma, da Kluivert a Coric: ecco i giocatori rientrati dai prestiti

ROMA - È cominciata ufficialmente la nuova stagione. La Roma continua a lavorare per rinforzare la rosa da dare a disposizione a Mourinho, ma al tempo stesso Pinto cerca di cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani dello Special One. Depositivati i contratti in Lega di Matic e Svilar , sbarcato oggi a Fiumicino, la Roma è costretta ad accogliere nuovamente quei giocatori che rientrano dai prestiti e che non sono stati riscattati dai rispettivi club.

Gonzalo Villar è rientrato dal prestito al Getafe dove ha totalizzato dieci presenze da gennaio con un assist all'attivo. Kluivert è tornato dal Nizza dopo 31 presenze, 6 gol e altrettanti assist, ma anche lui non è stato riscattato dal club francese che non è riuscito a raggiungere la qualificazione alla Champions. A Trigoria anche Coric (23 presenze allo Zurigo) e William Bianda (26 presenze al AS Nancy-Lorraine).

Se Kluivert si aggiungerà al gruppo nel ritiro a Trigoria che comincerà il prossimo 5 luglio, per gli altri non ci sarà spazio. Villar resterà fuori in cerca di squadra, e probabilmente la Roma riuscirà a trovare un accordo con la Sampdoria (ma piace anche al Bologna) sul prestito con riscatto, mentre per Coric e Bianda si cercherà un ulteriore prestito fino alla scadenza di contratto nel 2023.