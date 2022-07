Matic, il preparatore: "Gli anni per lui non contano"

ROMA - Nemanja Matic è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Il centrocampista ieri pomeriggio è sbarcato a Ciampino con un volo privato proveniente da Ub, città della Serbia nel distretto di Kolubara, dove ha trascorso le vacanze con la famiglia. Relax, ma anche un intenso allenamento per farsi trovare pronto per il ritiro pre stagionale. Ha lavorato per oltre due settimane insieme a un preparatore atletico nonché grande un amico. Sasa Mirosavljevic, ex centrocampista, ha giocato con Matic nel Jedinstvo Ub - squadra locale da cui ha cominciato anche l’ex Manchester - prima di appendere gli scarpini al chiodo e cominciare la nuova professione: «Dopo una lunga stagione con il Manchester United, Nemanja si è riposato un po’ per recuperare le energie fisiche e mentali - ha dichiarato Mirosavljevic - Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare con il programma fornito dalla Roma: Matic vuole essere preparato al 100% per questa nuova avventura in Italia ed è davvero carico. Si è allenato tutti i giorni, anche di più rispetto agli esercizi forniti dal club».

Roma, l'allenamento di Matic E il sostegno è sempre arrivato dal suo preparatore: «L’ho aiutato perché allenarsi in due è sempre meglio. Dato che lavoriamo insieme da 10 anni, abbiamo aggiornato il programma della Roma con i miei allenamenti personalizzati in modo da avere sempre più confidenza con gli esercizi assegnati dal club». Martedì prossimo cominceranno i test atletici a Trigoria, Matic si sente pronto per dare subito un’ottima risposta: «Nemanja è un grande professionista, lo vedrete quando comincerà ad allenarsi e a giocare per la Roma - ha proseguito Mirosavljevic - È in ottime condizioni fisiche e non ho dubbi che lo dimostrerà già nei primi test atletici: sta bene come se non avesse mai terminato la stagione, è già in ottima forma. Gli anni per lui non contano, ha il corpo e lo spirito di un ragazzo. E tanta professionalità che gli ha permesso di avere una carriera magnifica».