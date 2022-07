Roma, sorpresa Kluivert: potrebbe partire per il ritiro

ROMA - Il talento di Gonzalo Villar sembra essere rimasto congelato nella notte di Bodø, sotto-ghiaccio in quel 6-1 che la Roma ha poi dimenticato grazie alla vittoria della Conference League. Con Fonseca il ragazzo di Murcia sembrava destinato a un futuro da protagonista in giallorosso, adesso è a tutti gli effetti un esubero. Mourinho ha tagliato Villar come un ramo secco (0 presenze in Serie A, appena 33 minuti a Sofia nell'ultima gara del giorne dopo la disfatta in Norvegia) e non è intenzionato a valutarne un rilancio nella nuova stagione. In Spagna gli interessi nei confronti dell'ex Valencia si sono raffreddati (bussano alla porta club di seconda fascia, non graditi al calciatore) dopo la parentesi poco felice al Getafe, con sole 2 presenze da titolare in Liga negli ultimi 4 mesi, ma in Italia qualcosa potrebbe muoversi sulle sponde di Monza, Bologna e Sampdoria, che hanno effettuato dei sondaggi nei giorni scorsi. La Roma punta a cedere il cartellino del 24enne, pagato 5 milioni a gennaio 2020 (4 + 1 di bonus), ma le richieste e le formule "temporanee" proposte non hanno ancora soddisfatto Tiago Pinto. Il prestito di 12 mesi è infatti l'ultima spiaggia: le opzioni preferite dalla dirigenza sono la cessione allo stesso prezzo di acquisto, oppure un prestito con obbligo di riscatto. Qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore.