Calciomercato Roma, Mourinho vuole Dybala!

ROMA - Un avviso su Instagram, che è stato colto dai cronisti: sto arrivando. Quattro parole per un appuntamento, una volta sbarcato a Fiumicino: «Parlerò il 13 agosto», alla vigilia della prima di campionato. José Mourinho sceglie la strategia del silenzio per la sua seconda estate da allenatore della Roma. Non diversamente dallo scorso anno, in verità, quando rimase zitto per un mese e mezzo. In quel caso però il black out era stato preceduto dalla pomposa conferenza di presentazione in Campidoglio, quando vennero affrontati temi generici tra citazioni storiche e programmazione tecnica. Stavolta invece il suo atteggiamento sembra un messaggio: con il mercato aperto, con una squadra incompleta, meglio evitare di alimentare tensioni interne. Piazzarsi invece davanti alle telecamere per raccontare bugie ai tifosi, che lo adorano senza riserve, non sarebbe da lui.

Agitazione Mourinho del resto lo aveva anticipato a Tirana, nel momento della felicità assoluta: «Resto alla Roma, posso restare più o meno contento ma non mi muovo da qui». Il patto della continuità è stato rispettato. L’amore non è cambiato. L'umore invece sì. Al raduno della squadra, che aspetta i nazionali per lunedì prossimo, sono comparsi solo due rinforzi a costo zero: il fedelissimo Matic, sul quale ha convinto i Friedkin a investire, e il secondo portiere Svilar. Il terzino Celik arriverà la prossima settimana, gli altri acquisti chissà. Nel frattempo, dal gruppo della scorsa stagione sono usciti Mkhitaryan, perso dolorosamente da Tiago Pinto, e Sergio Oliveira, che era una buona alternativa a centrocampo, senza contare Maitland-Niles che è stato un’aggiunta ininfluente e temporanea. È evidente che, come tanti colleghi, Mourinho si aspetta un mercato più gratificante, compatibilmente con le difficoltà della congiuntura economica e con le pesanti perdite del club. Vorrebbe un attaccante (Dybala) e una mezz’ala che faccia gol, oltre a un centrale mancino che possa integrare la difesa: tre potenziali titolari, non tre nomi a caso.