Zaniolo, sconfitta per molti

C’è una certezza nel mistero che, alla prima uscita, vede Zaniolo restare fuori squadra e la Roma annunciare un improbabile mal di schiena: il giocatore e il club sono in totale accordo sulla volontà reciproca di disfarsi l’uno dell’altro. Il divorzio è conseguente. Anche perché Mourinho è rimasto alla finestra. Non ha esiliato lui il fantasista, ma certamente non ha detto: m’incateno se Zaniolo va via. E Zaniolo andrà via. Anche se nessuna offerta concreta è ancora giunta alla Roma. E anche se la gestione del caso fin qui non incoraggia i potenziali acquirenti, o locatari.

Zaniolo esce da due pesanti infortuni e da una stagione di rodaggio postoperatorio complessa. Mostra fragilità caratteriali che non sembrano essere state gestite nel migliore dei modi dall’ambiente che lo circonda, società compresa. Questi fattori, messi a confronto con il suo indiscutibile valore, suggeriscono prudenza in un mercato in cui la crisi ha prodotto una caduta verticale della propensione al rischio. Nessuno vuol rischiare, eppure più di qualcuno perderà.

La Roma perderà la sua promessa migliore degli ultimi anni, l’unico che avrebbe avuto in potenza, e forse avrebbe ancora, le qualità per raccogliere l’eredità di Totti. E in ogni caso il giocatore che, dopo quattordici anni di deludenti risultati, ha firmato con una magìa da campione il ritorno al successo del club in una competizione. Mentre a Milano e a Torino si festeggia l’arrivo di desiderati top player, la Roma assiste alla partenza del suo giocatore con la maggiore provvista di tecnica e di esperienza internazionale, Mkhitaryan, e alla rottura, neanche consensuale, con il giovane più dotato. L’arrivo di un rincalzo trentaquattrenne dalla Premier, come Matic, non è una compensazione. E non lo sarebbe da solo neanche l’acquisto di Dybala, per quanto caldeggiato da Mourinho. L’argentino non fa i miracoli in solitudine, e nella Roma senza l’armeno e lo spezzino non avrebbe certamente più compagnia di quanta ne abbia avuta alla Juve nelle ultime due stagioni.