Dybala, la Roma si muove!

Qualcosa si muove. Mourinho continua a spingere per Dybala, la Roma non può più far finta di niente e si prepara ad affrontare il colpo che finora non ha potuto prendere in considerazione. Dopo la vittoria della Conference League e l’entusiasmo che ha generato nella Capitale dopo tanti anni di delusioni, il club giallorosso vuole spazzare via la frustrazione dello Special One che non fa nulla per nascondere la sua delusione. I Friedkin sono riconoscenti per il lavoro che sta portando il portoghese, sempre più simbolo della rinascita della Roma. La vittoria di Tirana porta la sua firma e adesso vuole alzare l’asticella con giocatori di qualità che possano aiutarlo a raggiungere la qualificazione alla Champions League (che non gioca dalla stagione 2019-2020, un record per lui) e conquistare un altro trofeo tra Europa League e Coppa Italia. Dybala è l’elemento giusto per aiutare a colmare il gap con le big della Serie A, per aumentare il livello qualitativo e dare più peso al reparto offensivo. La Roma ci pensa, Tiago Pinto, impegnato a Milano per le cessioni e per il caso Zaniolo, sta valutando l’affare a costo zero ma con commissioni importanti e con un ingaggio che a oggi sembra fuori dalla portata della società giallorossa.

Dybala alla Roma, ingaggio e commissioni Dybala dopo le richieste iniziali che hanno spaventato i club interessati è disposto anche ad abbassare le pretese per accasarsi il prima possibile in un nuovo club. Il tempo non è dalla sua parte, ha bisogno di prepararsi con un nuovo club e non nella sua villa a Torino, per entrare nei meccanismi di gioco e farsi trovare pronto per l’inizio della nuova stagione. E’ in costante contatto con il suo agente Jorge Antun per avere tutte le informazioni sulle squadre interessate, per sapere se finalmente qualche altro club dopo il dietrofront dell’Inter ha avanzato un’offerta ufficiale per lui. Ieri in Argentina (TycSports) si è parlato di una proposta d’ingaggio da parte della Roma di circa sei milioni di euro netti a stagione: sebbene il tempo stringa il club giallorosso non si è ancora spinto a contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante. Sono arrivate smentite da entrambi i fronti. Al di là dello stipendio della Joya, lo scoglio è anche rappresentato dalle commissioni agli agenti visto che i Friedkin hanno fissato un tetto massimo che non va oltre il 10% dello stipendio dei calciatori in entrata. Con Dybala si potrà fare un’eccezione? E’ quello che spera Mourinho, deluso dal mercato e in pressing sulla dirigenza.