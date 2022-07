"Roma, Carles Perez vicino al Celta Vigo"

VIGO (SPAGNA) - Mercato in entrata ma non solo: la Roma lavora anche ad alcune uscite. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Trigoria c'è lo spagnolo Carles Perez che secondo il Faro de Vigo sarebbe vicinissimo al passaggio al Celta Vigo. Il club della Liga è scatenato e dopo Swedberg (Hammarby), Luca de la Torre (Heracles Almelo), Óscar Rodríguez (Siviglia) e Unai Nuñez (Athletic Club), gli ultimi due in prestito, sarebbe pronto ad accogliere anche l'ex Barcellona.

Carles Perez a un passo dal Celta Vigo: i dettagli

Al momento non sono note le cifre dell'operazione mentre per quanto concerne la formula dovrebbe trattarsi di un prestito con opzione di acquisto. Per caratteristiche e attitudine, nel 4-1-3-2 di Coudet Carles Perez andrebbe a ricoprire il buco lasciato da Brais Méndez, ceduto in questa finestra di calciomercato alla Real Sociedad. Fin qui alla Roma lo spagnolo ha collezionato 76 presenze, impreziosite da otto reti e sette assist e dalla Conference League messa in bacheca questa stagione.