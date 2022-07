Candela: "Totti entusiasta per Dybala. I Friedkin vogliono lo scudetto"

ROMA - Vincent Candela è l’uomo dalle mille passioni. Il padel è una dipendenza, tanto da aver anche realizzato il suo circolo sportivo, ma poi c’è anche l’Nba, il football americano, la musica, il cinema e la gastronomia. E c’è la Roma , il suo grande amore. Da quando ha vestito la maglia giallorossa l’ex terzino non ha più dimenticato la capitale dove ormai vive da quindici anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. E non ha mai dimenticato la squadra con cui ha vinto uno scudetto e una supercoppa. Anche per questo ha voluto raccontarci le sue emozioni sul colpo Dybala, nonostante stesse per entrare in campo. Quello da padel, naturalmente. Una Joya per Mourinho, quindi. «E che Joya! Dybala è un giocatore importante, anche se con la Juve non ha giocato tantissimo nell’ultima stagione. Ma non scherziamo sul suo valore: è un giocatore di classe, dalla grande tecnica, ha una visione di gioco incredibile, ha un’intelligenza tattica fuori dal comune. Ci sono pochi in circolazione come lui. E con la mentalità di Mourinho e questa società alle spalle sicuramente vedremo un Dybala che potrà dare ancora di più. Ha solo ventotto anni, è il suo momento migliore e con la sua esperienza può diventare fenomenale».

«E ha ragione, anche se quando uno è forte può giocare con chiunque. Unisci velocità, tecnica, forza fisica e piedi pregiati: Mourinho saprà valorizzare al meglio entrambi per farli duettare perfettamente e garantire maggiori gol alla Roma rispetto alla passata stagione».«Sono onesto, lavorando con questa nuova società non mi sono stupito neanche più di tanto. Anche quando si parlava di Ronaldo, senza sapere nulla di mercato, pensavo “perché no?”. Questa società non si preclude nulla. Quindi Dybala per me non è stata una sorpresa così grande, perché sapevo che era abbordabile per questa nuova Roma dei Friedkin e di Mourinho. Dybala è il giusto seguito all’arrivo di Mourinho e alla vittoria della Conference League. Una continuazione perfetta da parte dei Friedkin che parlano poco ma lavorano tanto».«Secondo me sì, possono giocare tutti insieme. Pellegrini può stare un po’ più indietro, è un giocatore universale e potrebbe giocare anche da regista davanti alla difesa. Così poi Dybala-Zaniolo-Abraham non sarebbero un problema lì davanti. Immagina cosa faranno quei tre lì davanti, tutti insieme».«No, stavolta no…»«Sono rimasto in silenzio (ride, ndc). Per me di dieci a Roma c’è solo Francesco, Dybala ha fatto bene a scegliere la 21. È stato saggio. Non deve dimostrare niente a nessuno, deve solo dare continuità a quello che ha fatto in campo in tutti questi anni. Per qualsiasi giocatore a Roma la dieci sarebbe solo un peso in più: perché aggiungere un peso in questo suo inizio in giallorosso? Non gli serve la dieci per dimostrare di avere personalità».«Naturalmente, ed è felice dell’arrivo di Dybala anche perché lui lo voleva da tanto alla Roma. Ed è contento di come sta lavorando il club, questo acquisto lo ha entusiasmato. Anche perché se la Roma diventa più competitiva, per lui può essere solo una grande gioia: è il più romanista di tutti».