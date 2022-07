Carnevali su Frattesi: "Roma? La trattativa è ferma"

" Frattesi ? Per lui c'è stato più di un contatto con la Roma , ma al momento la trattativa è ferma perché la loro proposta non si avvicina alla nostra richiesta". Sono le parole di dell'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali , ai microfoni di Sky. L'ad neroverde ha parlato del giovane centrocampista, obiettivo di mercato del club giallorosso per rinforzare la squadra di José Mourinho .

"Raspadori? Ha una richiesta dal Napoli"

Carnevali ha poi parlato degli altri gioielli della rosa del Sassuolo: "Raspadori? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora. Berardi? È il nostro campione, spero tanto che possa rimanere ancora con noi". Poi sul mercato in entrata visto l'infortunio di Traoré: "Lo stiamo valutando, è un'esigenza che purtroppo è capitata, visto che l'infortunio sarà anche un po' più lungo del previsto". Infine sulla cessione di Scamacca: "Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di tempo, mi dispiace solo che non sia rimasto in Italia e allo stesso tempo è bello mandare un ragazzo a giocare in Premier League".