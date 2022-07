Roma, Shomurodov verso il Bologna: ora è caccia al vice Abraham

ROMA - La Roma si prepara a salutare Eldor Shomurodov dopo sola una stagione. L'attaccante prelevato la scorsa estate dal Genoa per 17,5 milioni sta per passare in prestito al Bologna. Dopo la rottura con Mourinho che non lo ha convocato per scelta tecnica per il test in Israele contro il Tottenham, la Roma si è attivata per trovare una squadra: l'uzbeko passerà in prestito al Bologna di Mihajlovic che avrà quindi un'alternativa in più in attacco ad Arnautovic. Shomurodov cercherà quindi di rilanciarsi in Emilia dopo una stagione deludente con la maglia della Roma.