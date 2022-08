Freccia Zalewski: Mourinho lo applaude, la Roma lo blinda

ROMA - È riuscito ad essere protagonista anche in questo precampionato. Dopo essere stato la sorpresa della scorsa stagione, Nicola Zalewski è stato uno dei migliori durante la preparazione, anche contro il Tottenham, fino all’infortunio. Mourinho stravede per lui, lo aiuta a crescere, sa che ha ancora margini di miglioramento. Sabato nella ripresa è stato sostituito per una distorsione alla caviglia destra. Domenica ancora gli dava fastidio, ma ieri stava molto meglio. Gli esami ai quali è stato sottoposto hanno escluso complicazioni, la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno, probabilmente domenica nell’ultima amichevole contro lo Shakhtar Donetsk resterà a riposo, ma sarà disponibile per l’esordio in campionato il 14 agosto a Salerno. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Quest'anno dovrà battere la concorrenza di Spinazzola, che sta tornando ai suoi livelli. Sulla sinistra Mourinho avrà l’imbarazzo della scelta.