Wijnaldum 'cancella' il Psg: l'indizio social sul passaggio alla Roma

ROMA - Wijnaldum alla Roma è solo questione di tempo . Anzi, di ore. Il club giallorosso e il Psg stanno definendo l'accordo che porterà il giocatore a Trigoria, alla corte di Mourinho. Intanto lo stesso centrocampista sta mandando dei segnali d'addio dal Psg, pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Wijnaldum infatti ha cominciato a "smobilitare" il suo passato in Francia, togliendo dalla biografia del suo account Twitter "giocatore del Psg", ma lasciando soltanto la sua professione di giocatore.

Presto farà lo stesso anche su Instagram, per dimenticare una volta per tutte la sua deludente esperienza a Parigi e ricominciare dalla Roma dove Mourinho scalpita per allenarlo e farlo giocare titolare nel suo centrocampo. È solo questione di tempo, anzi, di ore.