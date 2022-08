Wijnaldum alla Roma, ci siamo: svelato l'orario dell'arrivo a Ciampino

ROMA - Ancora poche ore, poi Gini Wijnaldum sarà ufficialmente un giocatore della Roma . È tutto fatto con il Psg, mancano soltanto gli scambi di documenti per far partire il giocatore già in giornata e quindi cominciare la sua nuova avventura alla corte di José Mourinho.

I due club stanno definendo tutti i dettagli, la Roma vorrebbe farlo sbarcare a Ciampino già nel pomeriggio, per poi cominciare l'iter delle visite mediche e quello legato alla firma del contratto. Il volo privato è stato prenotato, il giocatore in caso di ok sbarcherà al terminal privato alle 16.50. Wijnaldum si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni che scatterà a due condizioni: 1) il raggiungimento del 50 per cento delle presenze stagionali; 2) la qualificazione della Roma alla Champions League 2023/24. Il giocatore la Roma firmerà un contratto fino al 2025, nell’auspicio di restare ben oltre la prima stagione. Nella prima stagione il Psg contribuirà al pagamento dello stipendio per circa il 35 per cento. Dunque la Roma lo pagherà poco meno di 5 milioni netti.