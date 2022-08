La mossa dei Friedkin su Wijnaldum: vanno a prenderlo a Parigi!

ROMA - Ci siamo, la Roma è pronta ad accogliere Gini Wijnaldum nella capitale. I Friedkin pochi minuti fa hanno lasciato Londra con il loro volo privato e sono diretti a Parigi, per prelevare il giocatore olandese e poi ripartire alla volta di Ciampino. Come accaduto con Abraham lo scorso anno e con Dybala poche settimane fa, anche stavolta i Friedkin hanno deciso di accompagnare il giocatore in questo suo sbarco nella capitale.