Carles Perez, niente presentazione: a un passo dal Celta Vigo

ROMA - Alla grande festa di ieri sera all'Olimpico, l'unico a non aver partecipato è stato Carles Perez. L'attaccante spagnolo - al di là di un lieve fastidio muscolare - non è stato convocato per la partita contro lo Shakhtar, ma soprattutto non è stato presentato ai 65mila tifosi dell'Olimpico (come invece fatto con gli altri infortunati Darboe e Zalewski).