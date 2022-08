Belotti alla Roma, Tiago Pinto accelera: manca solo una cessione

ROMA - Domenica comincia il campionato e Andrea Belotti è ancora un giocatore disoccupato. Lo hanno cercato molti club, soprattutto in Premier, ma il centravanti svincolatosi dal Torino ha detto no a tutti, rispettando l’impegno preso con la Roma. Contratto di tre anni, a meno di tre milioni a stagione, più i bonus. Il centravanti azzurro segue con interesse il mercato giallorosso, perché il suo acquisto diverrà ufficiale solo quando Tiago Pinto riuscirà a chiudere una cessione con obbligo di riscatto. Negli ultimi giorni sono andati via Perez e Villar, ma non basta. Si tratta di prestiti non vincolati alla cessione definitiva. Il general manager deve fare i salti mortali per trovare soluzioni per giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e che nell’ultima stagione hanno giocato pochissimo. Per portare Belotti in giallorosso deve partire uno tra Shomurodov e Felix. Non basta la cessione di Kluivert che, rientrato dal prestito al Nizza, è destinato a lasciare definitivamente la Roma. Il Fulham ha avviato da un paio di settimane fa una trattativa per il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di sterline (circa 9,5 milioni di euro). Ancora non è stato trovato il punto di incontro.

Salernitana su Felix Per Shomurodov il discorso con il Bologna è in una fase di stallo, mentre dalla Turchia rimbalzano voci di un interessamento del Trabzonspor che avrebbe offerto un milione di euro per il prestito di Shomurodov. Voci che non trovano conferma. Ha mercato soprattutto in Italia anche Felix Afena-Gyan, che piace al Sassuolo, vicinissimo alla cessione di Raspadori al Napoli, ma soprattutto alla Salernitana. De Sanctis, attuale direttore sportivo dei campani, lo aveva portato alla Roma per 200.000 euro. Finora la richiesta di Tiago Pinto è troppo elevata per la Salernitana, ma il mercato è ancora lungo.

Il dirigente portoghese incontra maggiori difficoltà con i giocatori fermi da più tempo. Tra questi Coric, Bianda e l’ex promessa Riccardi. Per il centrocampista croato, in prestito allo Zurigo nella passata stagione, c’è l’interessamento del Bruges. Ma l’ingaggio del giocatore è troppo alto.

È ormai uscito dall’orbita Roma Ola Solbakken, l’esterno norvegese del Bodø, che era stato accostato anche al Napoli e che fece un blitz a Roma quasi due mesi fa. L’attaccante è entrato nel mirino dell’Eintracht Francoforte, che ha appena ceduto Filip Kostic alla Juventus. Il contratto di Solbakken scade a dicembre.