Calciomercato Roma: in attesa di Belotti ora spunta Lindelof

ROMA - Andrea Belotti aspetta segnali dalla Roma. L’attaccante si trova nella sua villa a Torino con la famiglia, trascorre del tempo con sua figlia e si allena intensamente per farsi trovare pronto per il via libera a volare nella capitale. Belotti è in contatto con Tiago Pinto, ma anche con diversi giocatori della Roma, da Pellegrini fino a Dybala, suo ex compagno ai tempi del Palermo. La Roma gli ha chiesto di aspettare, l’accordo con il giocatore è definito da tempo e si aggira sui tre milioni di euro netti a stagione per tre anni.

Lavoro per il Gallo Belotti aspetta, uno “stanco” Tiago Pinto - come si è definito durante la presentazione di Wijnaldum - è invece al lavoro giorno e notte per riuscire a piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani del club. Il primo è naturalmente Eldor Shomurodov che sbloccherà poi l’arrivo del “Gallo”. Roma e Bologna sono in contatto continuo per cercare la quadra sulla trattativa che porterà l’uzbeko alla corte di Mihajlovic: resta sempre il nodo legato alla formula, con i giallorossi ancora decisi a chiudere sull’obbligo. Pinto vorrebbe vincolare l’affare a titolo definitivo determinato da condizioni - naturalmente - facili, mentre il club emiliano vorrebbe l’obbligo legato a un numero alto di presenze e gol, oltre che alla permanenza della squadra in Serie A. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, Mourinho vorrebbe l’attaccante prima della Salernitana ma l’affare non è ancora vicino alla fumata bianca.

Casting difesa Tanto lavoro anche per consegnare al tecnico un centrale difensivo mancino. Opzionato il 23enne Zagadou, svincolato, alla Roma è stato proposto anche Tanganga del Tottenham: il difensore piace ma può arrivare solamente in prestito con diritto di riscatto. Intanto i giallorossi sembrerebbero essersi defilati su Bailly (che il club smentisce), mentre dal Regno Unito arriva il nome di Victor Lindelof, 28enne svedese sempre dello United.