Roma, incontro Tiago Pinto-Pimenta: Kluivert più vicino al Fulham

MILANO - La Roma vuole regalare ancora qualche altro colpo in entata a Mourinho, vedi Belotti e un difensore (si fa il nome di Lindelof ma non solo), ma prima va risolto il capitolo cessioni. In attacco si cerca di piazzare Shomurodov al Bologna e Felix (sul ghanese Cremonese, Monza e Cagliari), oltre a Kluivert. Anche l'olandese non rientra nei piani tecnici di Mourinho e l'opzione Fulham rimane concreta: Tiago Pinto ha incontrato a Milano Rafaela Pimenta, agente dell'ex Ajax, per trovare l'accordo definitivo. Incontro non ancora decisivo, ma positivo, che avvicina ulteriormente Kluivert, che ha accettato l'offerta del Fulham, al club inglese.