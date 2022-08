Belotti, il pressing di Mourinho lo ha convinto ad aspettare

ROMA - Andrea Belotti spera di chiudere la sua odissea da disoccupato entro il fine settimana. Il forte pressing di Mourinho ha portato il giocatore ad aspettare ancora e la società a intensificare le trattative per le cessioni propedeutiche all’ingaggio del Gallo. Ci sono due tavoli aperti, per le cessioni di Kluivert al Fulham e Felix alla Cremonese. Per il ghanese la Roma chiede dieci milioni per l’obbligo di riscatto, ma a quelle cifre la Cremonese non può arrivarci. Belotti andrebbe a guadagnare di più al Galatasary e anche al Nizza. Dalla Premier si sono fatti avanti anche il Wolverhampton e il Southampton. Ma aspetta la Roma. Per lui è pronto un contratto triennale da circa 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. L’ex attaccante granata potrebbe arrivare nella Capitale nei prossimi giorni.

Belotti, il "like" di Pellegrini e l'amico Dybala A Trigoria si parla tanto di Belotti, che ha molti amici tra i giallorossi, a cominciare dai compagni in Nazionale per finire a Dybala, con il quale ha giocato giovanissimo nel Palermo. Ieri sui social è spuntato il like di Lorenzo Pellegrini sotto un post di una pagina dedicata alla squadra giallorossa, “La Roma Daily”, che esalta l’ex attaccante del Torino: “Onore a questo ragazzo che aspetta la Roma rifiutando tutte le altre offerte anche superiori. Ti aspettiamo”. Molti apprezzamenti da parte dei tifosi, ma colpisce il gradimento pubblico di capitan Pellegrini.

Belotti a Palermo Belotti continua a trascorrere questo periodo di inattività a Palermo, anche ieri si è allenato allo Sport Village di Tommaso Natale, dove si allenano anche le squadre giovanili del Palermo. A volte invece va a lavorare in una palestra vicino al Giardino Inglese. A giorni dovrebbe lasciare la Sicilia, con la speranza di prendere un volo per Roma.

Kluivert, Tiago Pinto al lavoro Intanto su un altro tavolo Tiago Pinto continua a lavorare per la cessione di Kluivert. Il Fulham dovrebbe aprire alla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza in Premier League del club inglese e in questo caso porterebbe nelle casse giallorosse 12 milioni di euro. Kluivert continua ad essere un problema per la Roma, ha ancora un contratto ancora fino al 2024 e guadagna 5,5 milioni lordi a stagione. Nel pomeriggio Tiago Pinto ha incontrato Rafaela Pimenta, agente di Kluivert. L’incontro è stato positivo, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo definitivo per il passaggio dell’olandese al Fulham e il direttore generale in serata è rientrato a Roma.