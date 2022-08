Belotti e la Roma, chiusura vicina: la mossa di Tiago Pinto che cambia tutto

ROMA- Probabilmente questo weekend sarà l’ultimo di Andrea Belotti davanti alla tv. Il centravanti è disposto ad aspettare ancora la Roma, perché pare che nelle ultime ore sia stato tranquillizzato. Molti dei suoi futuri compagni sono in contatto con il Gallo, che lo caricano in attesa del suo arrivo. Andrea in Nazionale ha buoni rapporti con tutti ed è molto amico di Pellegrini.

Tiago Pinto deve sistemare le cessioni Tiago Pinto deve sistemare le cessioni, ma a questo punto non può più rinunciare a Belotti. Si tratta solo di aspettare, con Mourinho che pressa e domani in conferenza stampa si farà sentire. Belotti aveva programmato di lasciare Palermo nel weekend, ma ha deciso di restare ancora nella città natale della moglie Giorgia Duro. L’operazione si può chiudere nelle prossime ore, anche domani. Intanto, in attesa di una telefonata da Trigoria, il giocatore si allena presso la palestra Virgin in centro, dalle parti del Giardino Inglese. Lavora con il preparatore atletico personale anche sul campo che ospita le giovanili del Palermo, o va a correre a Mondello, dove incontra molti tifosi rosanero che ancora gli vogliono bene. Qualche sera è stato avvistato in compagnia della moglie anche al Country, un circolo-discoteca molto noto a Mondello. L’attesa è spasmodica, non vede l’ora di sbarcare a Fiumicino. Nelle ultime ore Belotti pare abbia fatto un altro passo verso la Roma: è disposto a ridurre ulteriormente le proprie richieste pur di agevolare il trasferimento. Questa sua convinta voglia di vestire la maglia giallorossa ne ha fatto già un beniamino dei tifosi, prima ancora di arrivare. Mourinho sta facendo una forte pressione per averlo il prima possibile.