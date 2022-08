Tanganga, nuovo affondo del Milan

MILANO - L’infortunio di Rade Krunic complica i piani del Milan a centrocampo. Le tempistiche sono ancora da stabilire ma il bosniaco potrebbe rimanere fuori un mesetto, fino alla prossima sosta per le nazionali, e saltare otto partite tra campionato e Champions League . Un motivo in più per i direttori Paolo Maldini e Frederic Massara di accelerare sul mercato per acquistare un centrocampista.

In calo le quotazioni di Onyedika

Sono in calo le quotazioni di Raphael Onyedika a causa delle richieste del Midtjylland. I rossoneri per il centrocampista nigeriano non vorrebbero andare oltre i 5-6 milioni e attualmente c’è ancora distanza tra le parti. Ma un rinforzo serve e il Milan sta studiando altri profili, probabilmente più pronti vista la situazione che si è creata a centrocampo. Nelle scorse ore si è parlato anche di un ritorno di fiamma per Carlos Alcaraz, classe 2002, del Racing Club. Ci sono stati dialoghi con il suo agente ma senza andare avanti in maniera concreta.In difesa sembra allontanarsi in maniera decisa Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, sia per le richieste del club parigino sia per quelle del giocatore. Mentre è tornato in auge il profilo di Tanganga del Tottenham (anche ieri non utilizzato da Antonio Conte), ma in questo caso gli Spurs vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione di prestito. In uscita resta sempre Bakayoko, che ha un paio di richieste interessanti dalla Premier League e dalla Liga, così come Ballo-Touré, corteggiato da tempo dai turchi del Galatasaray.