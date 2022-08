Belotti alla Roma, ora c’è anche la data di arrivo

Belotti ha già ricevuto le congratulazioni di Mourinho , sempre attento a convincere e ad accogliere i nuovi arrivati, e di tanti compagni che conosce, a cominciare dal capitano Pellegrini e da Dybala , che con lui ha vinto un campionato di Serie B a Palermo . Dopo le visite mediche, la firma del contratto triennale e le formalità logistiche - le foto e i video per i social, la prima intervista ai media del club, le prove sartoriali per gli abiti - potrà finalmente allenarsi con la squadra. Durante l’estate ha lavorato duramente con un personal trainer, a Palermo, dove ha trascorso anche le vacanze con la moglie Giorgia Duro . Ma ovviamente ha bisogno di tempo per recuperare una buona condizione: la sua ultima partita di calcio resta Italia - Argentina , giocata a Wembley a inizio giugno. Serviranno probabilmente due settimane di allenamenti intensi, alternati tra fase personalizzata e lavoro in gruppo, prima di vederlo debuttare con la Roma .

Le soluzioni per Mourinho

Mourinho ha caldeggiato l’arrivo di un altro centravanti dopo essersi reso conto che Shomurodov, per ragioni tecniche e caratteriali, non è stato un investimento felice: negli ultimi giorni di mercato dovrebbe infatti andare al Bologna in prestito secco, senza obbligo di riscatto. Ma soprattutto Belotti va a completare un attacco al quale mancava un giocatore di lotta, molto forte di testa, capace di aggiungere una decina di gol nelle partite “bloccate”. Nelle intenzioni di Mourinho non sarà una semplice alternativa ad Abraham: anche questo gli ha suggerito di scegliere la Roma. Belotti partirà in panchina quando la squadra si schiererà con un solo centravanti ma potrà giocare titolare insieme ad Abraham nelle situazioni in cui, per strategia o per assenze, Mourinho volesse utilizzare la formula a due punte, magari con Dybala più arretrato e Pellegrini a centrocampo. Con tante partite e un calendario molto compresso, ci sarà spazio per tutti. E poi Belotti, che ha vinto un campionato europeo da riserva, è un giocatore che sa incidere anche a partita in corso: con la regola delle cinque sostituzioni è un’opzione di livello che la Roma non aveva.