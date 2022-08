Belotti e Camara alla Roma: due rinforzi in arrivo per Mourinho

ROMA - La timida ammissione è un manifesto programmatico: «Qualcosa in questi giorni dovrò fare» spiega Tiago Pinto da Istanbul, dove ha assistito al sorteggio di Europa League di fianco al presidente Friedkin, riferendosi al completamento del mercato. Ma la Roma, in realtà, è già abbastanza vicina alla meta: oggi è prevista la firma con la Cremonese di Felix, non convocato da Mourinho per la trasferta a Torino, che permetterà ad Andrea Belotti (domani, probabilmente) di varcare il cancello di Trigoria. Nelle stesse ore si dovrebbe chiudere la partita per Bady Camara , centrocampista dell’Olympiacos.

Roma, Tiago Pinto e l’incontro con Karembeu

Ieri, approfittando appunto del sorteggio che riguardava entrambi i club, Tiago Pinto ha incontrato il collega Karembeu, ex Sampdoria, e ha parlato anche all’ex romanista Torosidis, che lavora nei quadri dirigenziali dell’Olympiacos. Le parti stanno cercando di sigillare un accordo. Marinakis, il presidente dei greci, vuole liberarsi di Camara per ragioni di costi e non solo. E per questo acconsentirà al prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni. È su quelle che si discute perché i Friedkin non vogliono impegnarsi per sempre su un giocatore che a gennaio potrebbe diventare accessorio. La Roma ovviamente tiene aperte altre soluzioni, soprattutto Soumaré del Leicester, ma in queste ore è concentrata esclusivamente su Camara, che Mourinho considera più adatto a integrarsi nella rosa. Il giocatore ha già detto sì, preferendo la Roma al Monza e al Lilla. C’è ancora un po’ di distanza, anche sulle cifre: la Roma ha offerto 1,5 milioni per il prestito e 7 per l’eventuale riscatto, mentre l’Olympiacos chiede 2,5+10. Ma l’interesse comune è raggiungere un’intesa, quindi non sono attese sorprese negative. Tiago Pinto comunque è ripartito con il volo privato dei Friedkin che, dopo uno scalo a Zurigo, è atterrato in serata a Torino: c’è sempre Juventus-Roma... Per rifinire la trattativa può bastare whatsapp, con l’eventuale scambio di documenti via pec.