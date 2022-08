Camara alla Roma, è fatta: ecco quando arriverà in Italia

Camara, ecco quando arriverà a Roma

Mady Camara, 25enne nazionale guineano, è atteso nella Capitale per martedì 30 agosto: l'ormai ex Olympiacos dovrebbe atterrare all'aeroporto di Fiumicino intorno alle ore 9.30, prima di recarsi a Villa Stuart per le visite mediche di rito e, quindi, nella sede del club per la firma sul contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo calciatore della Roma.