Calciomercato Roma: ceduti Calafiori, Kluivert e Diawara. Cifre e dettagli

Cifre e dettagli

Calafiori si trasferirà al Basilea a titolo definitivo per un milione e mezzo bonus inclusi e i giallorossi manterranno il 40% sulla futura rivendita. Diawara ha già svolto le visite mediche dopo l'apertura alla cessione; anche per lui trasferimento a titolo definitivo (3 milioni bonus inclusi) con la Roma che manterrà una percentuale (50%) sulla futura rivendita. Per Kluivert invece è in fase di chiusura un prestito con obbligo di riscatto. Si tratta di una operazione da circa 10 milioni di euro bonus inclusi. Anche in questo caso c'è il 20% sulla futura rivendita.