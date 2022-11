Frattesi, intervista esclusiva al Corriere dello Sport: "Roma, non è finita. Arriverò da te"

La Roma nel cuore, la Roma nel futuro. Davide Frattesi, in aereo per Doha dove ha fatto scalo prima di volare in vacanza alle Seychelles con tutta la famiglia, racconta sogni e aspirazioni con in testa il desiderio, per niente irrealizzabile, di tornare a Trigoria: "Dopo la delusione estiva ce la farò, perché per me sarebbe il compimento di un percorso". Nella nostra chiacchierata il centrocampista del Sassuolo ha anche spazio però per il rimpianto per il Mondiale senza l'Italia: "Non guarderò le partite, mi fa troppo male il pensiero". Il resto delle dichiarazioni di Frattesi in edicola domani con il Corriere dello Sport.