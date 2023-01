Zaniolo e l'addio alla Roma: c'è l'affondo del Milan

ROMA - Ecco l'offerta. Su input di Ricky Massara, che lo volle alla Roma giovanissimo, il Milan si fionda su Nicolò Zaniolo. Con il procuratore Vigorelli in veste di mediatore, a Trigoria è in arrivo una proposta da 3 milioni per il prestito più 15 milioni e bonus per l'eventuale acquisto definitivo. Eventuale perché il Milan intende inserire la condizione della qualificazione alla prossima Champions League. Per il momento Tiago Pinto, il giovane general manager della Roma, tiene duro, continua a pretendere l'obbligo riscatto senza se e senza ma. Ma la chiusura del mercato si avvicina con Zaniolo ormai separato in casa: a 18 mesi dalla scadenza del contratto, è interesse di tutti arrivare a dama.