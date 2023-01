Il rischio di Zaniolo: cinque mesi di stop e addio alla Nazionale

. Questo, tra radio e social, il pensiero quasi unanime dei romanisti sull’ex ragazzo prodigio che aveva fatto innamorare tutti in pochissimo tempo. Ma sarà davvero così? Davvero ci potrebbe essere la possibilità che Nicolò resti fermo fino alla scadenza del contratto, prevista il 30 giugno 2024 ? Per quanto la Rom a sia infuriata con lui, che di fatto sta bloccando il mercato giallorosso per tanti aspetti, questo è l’unico scenario che non sembra possibile. Gli altri, invece, sono plausibili.

ROMA - I eri pomeriggio, sfiancato dalle tante indiscrezioni su Nicolò Zaniolo , un tifoso scriveva su Twitter: « Chi si rifiuta di indossare una volta la maglia della Roma, non deve indossarla mai più. Per me Zaniolo ha chiuso la sua storia con la Roma. In panchina per 18 mesi » . Questo, tra radio e social, il pensiero quasi unanime dei romanisti sull’ex ragazzo prodigio che aveva fatto innamorare tutti in pochissimo tempo. Ma sarà davvero così? Davvero ci potrebbe essere la possibilità che Nicolò resti fermo fino alla scadenza del contratto, prevista il 30 giugno 2024 ? Per quanto la Rom a sia infuriata con lui, che di fatto sta bloccando il mercato giallorosso per tanti aspetti, questo è l’unico scenario che non sembra possibile. Gli altri, invece, sono plausibili.

Gli scenari

Il primo scenario prevede la cessione di Nicolò al Bournemouth: la Roma incassa, il giocatore va in Premier, guadagna bene, arrivederci e grazie. Ci sarebbe anche la possibilità di andare al Milan o al Tottenham, ma solo secondo lui e il suo entourage, visto che a Trigoria non è arrivato nulla di concreto alle condizioni richieste dalla Roma. Se, invece, l'affare dovesse tutto saltare, Zaniolo resterebbe a Roma fino a giugno. Ma come? La possibilità che lui e Karsdorp continuino ad allenarsi con la squadra senza poi essere convocati è reale, concreta, verosimile. Con una differenza: all’olandese la porta l’ha chiusa, anzi sbarrata, Mourinho. Il tecnico, al contrario, finora ha teso una mano a Zaniolo. Se mai il ragazzo dovesse un giorno tornare a indossare la maglia giallorossa sarebbe solo grazie a José che l’ha sempre tutelato, anche davanti a una piazza inferocita. Altrimenti, Nicolò potrebbe finire fuori rosa, nel senso che potrebbe appunto non giocare più ma continuare ad allenarsi con Pellegrini e compagni. Sembra complicato, per questioni legali, che possa finire con Coric e Bianda, in sintesi. Per quanto va ricordato che è lui finora, ad aver rifiutato di essere a disposizione di Mourinho.

Anni difficili