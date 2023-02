Caso Zaniolo, cosa succede ora (e questa estate)

ROMA - Le ultime ore di mercato sono state un inferno, alla ricerca di una soluzione che non è arrivata. Mentre Zaniolo è rimasto a La Spezia in attesa degli eventi, senza presentare un certificato medico per giustificare la sua perdurante assenza a Trigoria, il suo procuratore Claudio Vigorelli ha continuato a lavorare per uscire dal vicolo cieco nel quale si è cacciato l’attaccante, con la sua decisione di non voler giocare più nella Roma. La società ha scelto la linea dura, sono in arrivo provvedimenti disciplinari e Nicolò resterà fuori dal progetto tecnico. Nelle ultime ore Tiago Pinto ha avuto un contatto con i dirigenti del Leeds, ma il club inglese non ha accettato la richiesta di prestito con obbligo di riscatto. La trattativa è stata complicata anche per i vari incastri che avrebbero dovuto verificarsi, tra cui la cessione di Jack Harrison, centrocampista del Leeds, al Leicester. Il Lipsia anche ha fatto un tentativo a vuoto, nelle ultime ore anche Southampton ed Everton si sono fatti avanti, ma solo per un prestito secco. Il Milan resta sullo sfondo, ma solo per giugno. Devono passare cinque mesi, una vita. D’inferno.

Il dietrofront inutile Nella notte tra lunedì e martedì Zaniolo si era quasi convinto ad accettare l’offerta del Bournemouth, aveva letto i contratti che erano stati preparati insieme al passaporto, aveva partecipato a una call e prenotato il volo alle sei di ieri pomeriggio, ma i dirigenti del club inglese, ancora infastiditi dal suo rifiuto all’invito ad incontrarli la scorsa settimana, hanno annullato la trattativa, visto che hanno dirottato gli sforzi per portare in Inghilterra Traore, l’esterno del Sassuolo che andrà a rinforzare l’attacco al posto di Zaniolo. Inutile anche l'opera di mediazione tentata dalla Roma. Dopo aver saputo del ripensamento del giocatore, da Trigoria hanno provato a convincere il Bournemouth a riaprire la trattativa. Ma era troppo tardi. Il club inglese gli aveva anche garantito la cessione in caso di retrocessione. Ma alla fine il proprietario americano ha voluto ritirare l’offerta.