Zaniolo al Galatasaray nel silenzio: ecco la reazione dei tifosi turchi

ROMA - L’uomo giusto, nel momento sbagliato. Così i tifosi del Galatasaray hanno commentato l’arrivo di Nicolò Zaniolo a Istanbul. Soddisfatti per l’acquisto, ma in lutto per la tragedia che ha sconvolto il paese. Così ieri sera al suo sbarco all’aeroporto turco non erano presenti tifosi a festeggiare il suo arrivo. Nessuna sciarpa giallorossa (quella del Galatasaray) messa attorno al collo del ragazzo, né messaggi celebrativi sui social. Niente proclami da parte del club che ha mantenuto un rispettoso silenzio e che da due giorni ha oscurato le immagini dei profili social in segno di cordoglio ed è alle prese con gli aiuti alle città colpite dal terremoto. Uno sbarco quindi nel silenzio, senza giornalisti e media locali alle prese con la drammatica cronaca del sisma che ha devastato la Turchia.

Una trattativa cominciata prima del terremoto e che è proseguita inevitabilmente a rilento negli ultimi giorni fino ad arrivare alla fumata bianca di ieri, quando Roma e Galatasaray hanno trovato l’accordo di massima (nella notte sono stati limati gli ultimi dettagli) che ha permesso a Zaniolo prima di spostarsi da La Spezia a Milano e poi di partire per la Turchia. La Roma riceverà 16 milioni di base fissa, di questi il 15% (2,4 milioni) andranno all’Inter, più circa 5 milioni di bonus facili. Totale: 20-21 milioni (circa 18 effettivi) che entreranno nelle casse del club per l’addio del trequartista. Una cifra ben inferiore rispetto a quella che aveva messo sul piatto il Bournemouth (30 milioni più bonus), un prezzo da pagare per evitare un ulteriore sconto sulla cessione in estate.

Il viaggio

Zaniolo ieri è partito dalla Liguria con tutta la famiglia: il padre Igor, la madre Francesca e la sorella Benedetta. Ad aspettarli a Milano gli agenti Vigorelli e Busiello, gli emissari del Galatasaray e l’intermediario della trattativa George Gardi che qualche mese prima aveva portato Icardi in Turchia. Qualche ora trascorsa nell’hotel Melia, zona Casa Milan, prima di avere l’ok per spostarsi con un van (per l’emozione Nicolò uscito dall’albergo ha anche sbagliato veicolo) verso l’aeroporto di Linate: «Parto, un abbraccio a tutti», ha detto prima di andar via. Poi il volo privato Learjet 75 che in due ore e mezza lo ha portato a Istanbul.

L’ultimo scatto

Prima di decollare però, un’ultima foto “italiana”, l’ultimo messaggio che ha fatto infuriare i tifosi. Uno scatto che riprende le sue gambe incrociate dentro il van, una foto che ai romanisti ha ricordato molto quelle pubblicate da Mourinho per mandare dei messaggi alla società. Ecco, i tifosi l’hanno tradotto come uno sfottò, un ultimo modo per criticare le scelte della Roma di non rinnovargli il contratto e poi metterlo fuori rosa. Se sia vero o no, lo sa solo il ragazzo. La certezza è che questo epilogo racconta alla perferzione il deterioramento del rapporto tra la Roma e Zaniolo.

Il contratto

Questa mattina il giocatore sarà sottoposto alla seconda parte delle visite mediche di idoneità sportiva (la prima ieri appena sbarcato), poi firmerà il contratto di quattro anni con il Galatasaray a circa 3,5 milioni di euro più bonus. La cifra che avrebbe voluto in giallorosso e che invece non ha mai ricevuto nonostante i tanti incontri tra Tiago Pinto e l’entourage del ventitreenne. Poco meno di un anno fa l’attaccante era vicino a firmare per 3 milioni più bonus, ma la trattativa era stata congelata dai Friedkin. «Testa al campo, poi a fine stagione il rinnovo», avevano più volte detto da Trigoria. In estate poi il cambio dei piani e nessun incontro.

La clausola

Zaniolo per accettare il trasferimento ha voluto una clausola rescissoria valida per l’Italia che lo possa liberare in estate. Chi è interessato dovrà sborsare 35 milioni di euro, di cui il 15% andrà a finire nelle casse della Roma (5,2 milioni). Non è escluso che la clausola possa essere attiva anche nelle due stagioni successive a una cifra più bassa (30 nel 2024 e 25 nel 2025). Una via d’uscita per il ragazzo, ma soltanto se riuscirà a dimostrare tutto il suo valore. Perché pochi club in Serie A adesso possono investire una cifra del genere per una scommessa. A lui il compito di dimostrare, in primis il Galatasaray, di essere quel giocatore che i tifosi romanisti hanno sognato in queste ultime stagioni e che invece hanno soltanto intravisto.