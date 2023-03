"Roma, due club di Premier su Abraham: ecco le pretendenti"

ROMA - Continua il momento positivo di Tammy Abraham, che sta attirando l'attenzione di tanti club in vista della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante inglese (6 gol in 24 partite di campionato) si è reso protagonista di numerose buone prestazioni, dimostrando il suo valore in campo. Per questo motivo, come riportato da The Athletic, alcuni club della Premier League si stanno interessando al centravanti giallorosso.