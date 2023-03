Roma, dalla Spagna: "Mourinho sulle tracce di N'Dicka dell'Eintracht"

ROMA - Ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Evan N'Dicka , 23enne centrale difensivo dell' Eintracht Francoforte , in scadenza di contratto il prossimo luglio. Secondo il 'Mundo Deportivo', il giocatore classe 1999 sarebbe oggetto del desiderio di parecchie big europee: dal Barcellona , attualmente in pole, fino al Psg , Liverpool, Betis e Siviglia che avrebbero sondato il terreno con l'entourage del giocatore francese di origini camerunensi.

Roma, obiettivo N'Dicka

Secondo il quotidiano, all'interesse di alcune squadre italiane - Inter, Juventus e Milan - si sarebbe aggiunto anche quello del club giallorosso, su espressa richiesta del tecnico José Mourinho. Lo Special One, legato ai capitolini fino al 2024, ha posto una serie di condizioni per prolungare il contratto: una su tutte, il rinforzo di una rosa che sia in grado di lottare per lo scudetto abreve termine. Tra i nomi più appetibili ci sarebbe proprio quello di N'Dicka che sbarcherebbe nella Capitale a titolo gratuito.