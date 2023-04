Zaniolo eliminato dalla Coppa di Turchia, ecco quanto ci rimette la Roma

ROMA - Non è bastato l'assist di Nicolò Zaniolo per Mauro Icardi al Galatasaray per evitare il ko casalingo contro il Basaksehir costato l'eliminzione nei quarti di finale della Coppa di Turchia. Una delusione per il club turco che può però parzialmente consolarsi con uno 'sconto' sull'acquisto dello stesso fantasista arrivato a gennaio dalla Roma.