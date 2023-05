Retroscena Aouar, è fatta: ecco come la Roma ha bruciato Napoli e Milan

ROMA - Adesso la notizia viene vidimata dalla Roma: Houssem Aouar sarà il primo rinforzo per la prossima stagione. Si sapeva da settimane ma da ieri, come dicono quelli bravi, è accordo totale: arriverà a parametro zero dopo sette stagioni da professionista nel Lione e firmerà un contratto fino al 2028 da quasi 2 milioni annui, compresi i bonus facili. Centrocampista di qualità, classe ‘98, Aouar è francese di origine algerina e, dopo aver debuttato con i bleus in un’amichevole del 2020, ha annunciato di voler rappresentare la nazionale di famiglia. Negli ultimi tempi è stato spesso infortunato: anzi nel nuovo anno non ha giocato neppure una partita da titolare in campionato. Ieri per esempio non è stato convocato per la partita contro il Montpellier, vinta dal Lione con un pirotecnico 5-4, dopo aver giocato 9 minuti il 28 aprile a Strasburgo. Per questo la Roma lo ha sottoposto a diversi cicli di visite mediche, un check-up completo che a quanto pare è risultato rassicurante. Curiosamente compirà 25 anni proprio il 30 giugno, che sarà l’ultimo da calciatore del Lione prima del trasferimento.

Strategia

Aouar piaceva ad altri club, il Napoli e il Milan in Italia e il Betis in Spagna. Ma la Roma lo ha convinto con una proposta economica migliore. Del resto la strategia dei Friedkin, in tempi di restrizioni Uefa da fair play finanziario, è evidente già dallo scorso anno: a parte il turco Celik, costato 7 milioni con un solo anno di contratto residuo con il Lilla, a Trigoria sono arrivati solo giocatori a titolo gratuito, o perché liberi da vincoli contrattuali (Dybala, Matic, Belotti, Solbakken) o perché in prestito (Wijnaldum, Camara, Llorente). Sarà così anche l’estate prossima, a prescindere da chi sarà l’allenatore. Verranno venduti dei giocatori per produrre plusvalenze - Zaniolo al Galatasaray a gennaio ha aperto la strada - e ne verranno ingaggiati altri che rientrino per ingaggi in congrui parametri economici. Un obiettivo di questo tipo è il difensore francocamerunese N’Dicka, classe ‘99, mancino che completerebbe il pacchetto, in scadenza con l’Eintracht. Tiago Pinto ha già presentato una buona offerta all’entourage, che ha incontrato almeno due volte, ma non è ancora riuscito a chiudere. Pare che N’Dicka stia aspettando il Barcellona. Ma difficilmente si saprà qualcosa prima del 3 giugno, quando l’Eintracht si giocherà la stagione nella finale di coppa tedesca contro il Lipsia.

Altri

Restando al panorama svincolati, va seguito anche un altro algerino: il terzino Bensebaini del Mönchengladbach. Può sostituire Spinazzola, che non ha rinnovato ed è considerato cedibile. Costa invece troppo il brasiliano Firmino che si libera dal Liverpool. Attaccante forte, esperto, che chiede cifre non compatibili con le esigenze della Roma. Sul fronte dei centravanti peraltro molto dipende dal futuro di Abraham mentre Belotti, che è in scadenza, rischia di non essere confermato.