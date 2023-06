Cessioni Roma, da Kluivert a Shomurodov: Pinto a caccia di soldi

ROMA - Prosegue il conto alla rovescia verso il 30 giugno. Meno nove alla deadline per realizzare i 28 milioni di plusvalenze necessari per rispettare il settlement agreement con la Uefa. La Roma vuole stringere i tempi per quelle trattative che sono già arrivate a un punto di svolta e che sono vicine alla finalizzazione. Quindi la cessione di Tahirovic - ieri in campo con la nazionale bosniaca - che volerà in Olanda nelle prossime ore per sostenere le visite mediche con l’Ajax , e poi firmare il contratto per chiudere definitivamente l’affare. Contatti frequenti quelli di Tiago Pinto con il Sassuolo per Missori e Volpato : in via di definizione la trattativa nonostante gli interessamenti di Atalanta e alcuni club di Premier per il trequartista e della Juventus per il terzino di diciannove anni. La Roma è orientata a chiudere con Carnevali, con il quale balla naturalmente anche il 30% della rivendita di Frattesi, non ancora del tutto abbandonato dal club giallorosso. La cessione dei due giovani frutterà circa 10 milioni di euro , e in entrambe le operazioni la Roma avrà una percentuale sulla rivendita.

Kluivert spedito verso il Bournemouth

Quindici milioni per i giovani, un’altra decina arriverà da Justin Kluivert: l’affare con il Bournemouth è a un passo dalla chiusura, il giocatore adesso si trova a Las Vegas con la fidanzata ma ha già dato il via libera all’operazione che dopo i prestiti in Germania e Spagna lo porterà in Inghilterra a titolo definitivo. Nonostante il cambio in panchina,e l’arrivo di Andoni Iraola, il Bouernemouth non ha cambiato i piani di mercato: anche Viña resta un obiettivo, ma in un’operazione slegata a quella dell’olandese e con tempistiche diverse. Il lavoro di Pinto non è certo finito qui: restano da piazzare anche Carles Perez (è bagarre in Spagna tra Almeria, Girona e Celta Vigo), Villar (Genoa o Cagliari) e Shomurodov. Il più difficile da sistemare tra valore di mercato e stipendio.

Shomurodov incerto

«Non ho giocato molto allo Spezia - ha dichiarato Shomurodov dal ritiro della nazionale -. Peccato che non sia andata come volevamo e che il club sia retrocesso in Serie B. Ora il mio prestito è scaduto, ma non so esattamente quale sarà il mio futuro. Di certo lo decideremo dopo le vacanze». Lo strano caso dell’attaccante, flop alla Roma, leggenda in nazionale. Shomurodov è infatti diventato il miglior marcatore nella storia della nazionale uzbeka con 36 gol, superando il detentore del record Maxim Shatskikh. E a proposito di nazionali, Ibañez ieri è rimasto in panchina nella sfida del Brasile contro il Senegal e anche lui aspetta novità dal mercato dopo essere stato messo nella lista dei cedibili per fare cassa. Il Tottenham è interessato, ma piace anche ad altri club di Premier che fin qui si sono fermato solo ai sondaggi. Ma si sa, con i ricchi club inglesi le accelerazioni nelle trattative sono sempre dietro l’angolo. Così anche quella di Reynolds conteso tra Inghilterra e Belgio può subire svolte improvvise che frutterebbero alla Roma altri sette milioni. Il tempo scorre, adesso Pinto ha bisogno di finalizzare.

Pressing per Scamacca

Poi si concentrerà sul mercato in entrata, che ha in ogni caso visto gli arrivi di Aouar e N’Dicka (due colpi da non sottovalutare, bruciando la concorrenza di tanti club). La priorità resta comunque il centravanti. La Roma una volta fatta cassa vuole studiare un piano Scamacca per prenderlo in prestito ma cercando di dare garanzie di acquisto al West Ham. Il ragazzo vuole la Roma e lo ha già manifestato ai suoi agenti. Non resta che aspettare. Intanto il club giallorosso ha diversi nomi alternativi in lista (e non è detto che arrivi solo un attaccante). Morata resta il sogno (soprattutto di Mou), mentre è stato offerto Moussa Dembélé svincolato dal Lione. Lavori in corso, in entrata e in uscita.