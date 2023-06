Roma, è ufficiale Tahirovic andrà all'Ajax

ROMA - Prima plusvalenza in arrivo per la Roma : Tiago Pinto ha ceduto all'Ajax il giovane centrocampista Benjamin Tahirovic , classe 2003, lanciato da Mourinho in Serie A all'inizio di quest'anno. Tahirovic, che è svedese di passaporto ma gioca con la nazionale bosniaca, frutterà circa 5 milioni più una percentuale sulla rivendita.

La Roma cede Tahirovic all'Ajax

L'operazione serve al club per abbassare la quota di entrate da contabilizzare entro il 30 giugno in ossequio al fair play finanziario e al cosiddetto settlement agreement. Non risulta al momento che siano in piedi altre trattative con l'Ajax, nemmeno per l'esperto fantasista serbo Dusan Tadic che la Roma aveva trattato a gennaio.

L'annuncio della Roma

Il club giallorosso ha ufficializzato l'operazione con un tweet: "L’ASRoma annuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni"