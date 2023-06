Mancava solo l'ufficialità che ora è arrivata: Benjamin Tahirovic è un nuovo calciatore dell'Ajax. L'intesa tra i due club in realtà era stata trovata qualche giorno fa, come annunciato proprio dalla Roma in una nota, ma l'ufficialità era vincolata all'esito positivo delle visite mediche che sono state effettuate nella giornata di oggi. La cessione del calciatore ha fruttato alla società giallorossa una plusvalenza di 5 milioni più una percentuale sulla rivendita.