"Roma, Llorente sempre più vicino al ritorno: assente al raduno del Leeds"

Llorente assente al ritiro del Leeds: ritorno alla Roma più vicino?

Come riportato da "The Athletic", Llorente è risultato assente al raduno del Leeds. Un indizio che potrebbe voler dire che il ritorno del difensore spagnolo alla Roma è sempre più vicino. Come già avevamo anticipato la società giallorossa, al lavoro per il ritorno di Llorente, dovrebbe definire l'accordo con il club inglese, appena retrocesso in Championship, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.