La Roma aspetta Frattesi, Pinto può alzare l’offerta: i dettagli

ROMA - Tutti parlano del suo futuro, Davide tiene acceso il telefono ma intanto si dà da fare. Come? Godendosi le vacanze in Sardegna insieme alla fidanzata, gli amici e la famiglia, ma anche allenandosi per farsi trovare pronto per la sua prossima squadra. Frattesi ha cominciato una vera e propria preparazione atletica insieme a un personal trainer che lo segue attentamente per aiutarlo a tornare nella giusta condizione per affrontare il ritiro con il suo nuovo club. Tra la palestra e la spiaggia, ma sempre di corsa e col massimo sforzo. L’obiettivo è ormai vicino, fare quel salto di categoria in un club che giochi l’Europa. Frattesi aspetta notizie dal suo agente Riso, il Sassuolo invece aspetta la giusta offerta per lasciare andare il centrocampista . E con l’Inter concentrata sul ritorno a titolo definitivo di Lukaku, adesso è la Roma a voler mettere la freccia e sorpassare le altre interessate al gioiello della Nazionale. Per arrivare a dama, se Pinto - ora in ferie in Portogallo ma col telefono sempre a portata di mano - deciderà quindi di affondare definitivamente il colpo su di lui, il club dovrà inevitabilmente alzare la sua proposta ancora ferma ai 30 milioni di un mesetto fa. Che Carnevali ha bocciato immediatamente, pretendendone almeno cinque in più.

L'offerta

Il 30% della rivendita della Roma è sicuramente un vantaggio rispetto alle altre squadre. Quindi un motivo ulteriore al momento per dare i giallorossi più che in corsa per il centrocampista. Se non dovessero esserci quindi altre offerte sul piatto, alla Roma potrebbe bastare alzare la sua offerta di qualche milione per riuscire a mettersi in pole sulla vicenda dell’estate. Una nuova proposta da circa 35 milioni (anche leggermente più alta), ma strutturata in maniera particolare. Quindi versando dieci milioni (ed è la spesa del Sassuolo per l’acquisto di Volpato e Missori) per il prestito stagionale, poi undici milioni per l’obbligo di riscatto e infine (almeno) 3,5 milioni di bonus facili da versare il prossimo anno o quello successivo. Considerando i buoni rapporti tra la Roma e il Sassuolo, il pagamento dilazionato potrebbe non essere un problema. Totale: 24,5 milioni di euro, di cui 10 appena incassati dallo stesso Sassuolo. Quel 30% della rivendita è un affare per la Roma sia in caso di acquisto di Frattesi, sia in caso di cessione del giocatore a un altro club. Quindi ricavando una decina di milioni da investire sul mercato.

Attesa Frattesi

La Roma ha quindi la possibilità di mettersi in una posizione favorevole col Sassuolo. Chiaramente potranno esserci eventuali rilanci da parte degli altri club interessati, ma con il benestare del calciatore l’affare potrebbe anche andare in porto. Davide a differenza di un anno fa non ha dato la priorità assoluta alla Roma ma ha lasciato le porte aperte anche alle altre squadre interessate, soprattutto a quelle che giocheranno la Champions. È chiaro che Roma, casa sua, la squadra per cui tifa, resta sempre nei suoi pensieri, ma se non dovesse arrivare la giusta offerta (per il Sassuolo ma anche per lui) virerebbe su altre proposte. Non la Premier, per quella c’è tempo. Prima vuole giocare in Serie A ad alti livelli, con allenatori che potranno valorizzarlo ulteriormente sia nei suoi consueti lavori da centrocampita, sia per gol e assist. Frattesi è pronto per una big, si allena intensamente e spera di chiudere presto questo capitolo di mercato per tuffarsi completamente sulla sua nuova avventura. I romanisti sperano sia tutta giallorossa.