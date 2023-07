Roma, Kristensen è ufficiale: "Orgoglioso di far parte di questo club"

Roma, il comunicato su Kristensen

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Rasmus Kristensen dal Leeds United a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024", scrive il club, che poi pubblica anche le prime dichiarazioni del terzino: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo storico club: non ho impiegato molto a percepire la grande tradizione che accompagna l’AS Roma, una società che ho seguito con estremo interesse negli ultimi anni", ha dichiarato Kristensen. "Le performance della squadra inoltre hanno accresciuto in me il desiderio di aderire a questo progetto e non vedo l’ora che questa nuova avventura abbia inizio”.