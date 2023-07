Roma, El Shaarawy annuncia il rinnovo: ha firmato fino al 2025

ROMA - La notizia era stata già annunciata, ma ora è ufficiale : Stephan El Shaarawy ha rinnovato con la Roma . L'esterno giallorosso, che era in scadenza, ha firmato un nuovo contratto fino al 2025 . Un'operazione importante per il club, che continua a lavorare duramente sul mercato soprattutto sul fronte Morata .

El Shaarawy rinnova: l'annuncio ufficiale

El Shaarawy ha sempre dimostrato una grande utilità per Mourinho e per i giallorossi nella scorsa stagione, convincendo il club ad offrirgli il rinnovo. Lo stesso esterno aveva già annunciato qualche settimana fa l'accordo con il club: "Ti pare che non torno? Ci vediamo presto". Ora il rinnovo è ufficiale, e ad annunciarlo è stato di nuovo lo stesso El Shaarawy in un video pubblicato sui canali ufficiali del club: "Ciao a tutti, ho un annuncio da fare. Volevo dirvi che ho rinnovato il mio contratto con la Roma fino al 2025. Sono molto felice e orgoglioso. Volevo ringraziarvi tutti e ci vediamo in campo. Daje Roma!".

El Shaarawy: "La Roma la mia priorità"

"Desidero ringraziare la società per avermi dato l'opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa - le prime dichiarazioni di El Shaarawy - La Roma è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo". Queste le parole del general manager giallorosso, Tiago Pinto, sul rinnovo dell'esterno: "Stephan negli anni ha dimostrato grande attaccamento alla squadra e alla città, oltre a offrire un contributo costante dentro e fuori dal campo. Oggi siamo felici di poter assicurare ancora alla Roma la sua esperienza e la sua professionalità, assieme alle giocate, agli assist e ai gol che lo hanno sempre contraddistinto".