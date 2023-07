Roma, Sabitzer ciliegina del mercato: la strategia per prenderlo

ROMA - Non solo Morata. Mourinho chiede un altro attaccante e una mezzala per ritenersi soddisfatto del mercato di Tiago Pinto. L'ipotesi che la Roma possa prendere anche Scamacca, oltre alla prima scelta per il ruolo di centravanti, non trova conferme a Trigoria. E sembra in effetti complicato immaginare che, aspettando il recupero di Abraham, la rosa si arricchisca di due punte centrali, a meno che Belotti non venga ceduto. Piuttosto, è più probabile che venga individuato un attaccante rapido che possa eventualmente sostituire Solbakken, ritenuto sacrificabile dall'allenatore in caso di offerte vantaggiose.

Missione

Per il centrocampo invece, dopo aver perso Frattesi, la Roma ha individuato in Marcel Sabitzer il giocatore perfetto per completare il reparto. Difende, attacca, riparte, segna. A 29 anni ha il curriculum e l'esperienza necessari per integrarsi velocemente con la squadra. Ma dopo averlo prestato per sei mesi al Manchester United, il Bayern Monaco sta decidendo se puntare ancora su di lui. La valutazione spetta all'allenatore della ricostruzione, cioè Thomas Tuchel. Se fosse rimasto Nagelsmann, Sabitzer sarebbe sicuramente andato via. Il suo contratto scade nel 2025. Quindi la Roma punta ad ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Senza fretta, è un obiettivo che si può raggiungere. Come un anno fa Wijnaldum, che era nella stessa condizione. Sabitzer intanto nei giorni scorsi ha scritto sui social un «Buongiorno» in italiano che confermava l'apertura di un canale negoziale. Se il Bayern non lo considera abbastanza, la Roma è una destinazione gradita. gli altri. L'alternativa può essere il portoghese Renato Sanches, che è in uscita dal Psg. Ma convince meno. Il giapponese Kamada invece, ancorché svincolato e apprezzato, è un profilo diverso di centrocampista. Troppo offensivo per le necessità della Roma. Meglio Sabitzer, decisamente, che completerebbe una mediana piena di soluzioni nel 3-5-2 di Mourinho: le coppie sarebbero Cristante-Matic, Pellegrini-Aouar e Sabitzer-Bove. Non male.

Uscite

Intanto per finanziare gli acquisti Tiago Pinto si impegna anche sul fronte delle partenze. L'americano Reynolds ha ricevuto un'offerta da 3,5 milioni dal Westerlo, la squadra belga che lo ha ospitato per un anno in prestito. La Roma ne chiede 5. L'accordo non è lontano: del resto non è un calciatore che interessa a Mourinho e non è stato convocato per il raduno come Villar, Shomurodov e Viña.