Roma, Svilar vuole restare: "Sono concentrato e pronto per la stagione"

Svilar: "Sono concentrato al 100% sulla Roma"

"Non è mai stata un’opzione - le parole di Svilar su un possibile trasferimento all'Anversa -. Nemmeno ora. Sono concentrato al 100% sulla Roma. Ammetto che mi piacerebbe giocare ad Anversa un giorno, se necessario alla fine della mia carriera. Amo la città e ci ha giocato mio padre. La mia prima stagione non è stata facile, soprattutto i primi sei mesi dove ho avuto difficoltà ad adattarmi. Gli allenatori parlano portoghese e anche Rui Patricio, quindi l'integrazione è andata senza intoppi. Nel frattempo, parlo anche abbastanza bene l'italiano e ho una bella casa a 25 minuti dal centro sportivo, quindi va tutto bene. Sono pronto per la mia seconda stagione".

Svilar e il rapporto con Mourinho

Poi sulla prossima stagione: "Vuoi vedere cosa posso fare? Spero anche che lo vedrete presto, perché ovviamente voglio giocare. Non gioco molto, ma quando gioco, lo faccio davanti a 65.000 persone. Questo club non è inferiore alla Juventus o al Napoli". Infine su Mourinho, che lo aveva già elogiato ai tempi di Manchester United-Benfica: "Quello è stato un momento bellissimo. Ora qui ho notato che mister Mourinho è davvero speciale. Non solo in termini di conoscenza del calcio, ma anche come persona. Sa quando arrabbiarsi, ma non credo che a nessuno nel club non piaccia. Sento anche che è molto soddisfatto di me. Mi alleno bene, il mio comportamento è ottimo".