Roma: Mourinho MOUrata, the Transparent One

Dicono che oggi nella Capitale , il ghiacciolo alle more sia stato particolarmente richiesto dai consumatori e non soltanto quale antidoto anti Cerbero . Fuor di battuta, gli ultimi due colpi d'autore firmati José Mourinho - mago social come l'ha felicemente ribattezzato stamane il Corriere dello Sport - non sono soltanto gli ulteriori, concreti indizi di quanto il Portoghese desideri avere l' ex juventino a Trigoria. Sono la conferma della genialità del personaggio. D'altra parte, Mourinho sfonda sui social nella stessa misura in cui buca talmente il video o ne arroventa i microfoni pur rendendosi invisibile.

Mourinho, Transparent One

Ricordate il famoso spot liquoresco di cui fu divertente protagonista? Una meraviglia datata 2015, per dire quanto il signore di Setubal avesse precorso i tempi, varando il suo silenzio immagine davanti a una selva di microfoni, mai così fotografati. "Zero. faccia, zero corpo, zero look. Zero di zero. Da oggi non chiamatemi The Special One, ma The Transparent One. Non fate foto, non vengo". Fenomenale. Transparent, quanto trasparente è l'indicazione di mercato mouratiana indirizzata a Pinto e, in primis, ai Friedkin. Mai come in questa estate di ambizioni e speranze, chiamati ad ascoltare il signore di Setubal. Che ama i ghiaccioli alle more, ma è tutt'altro che di ghiaccio, quando non l'ascoltano.