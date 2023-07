Roma, è fatta per Shomurodov al Cagliari: i dettagli

ROMA - Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato della Roma . Oltre ai colpi in entrata, soprattutto in attacco dove c'è un vero e proprio rebus , i giallorossi stanno cercando di liberarsi degli esuberi. Per uno di questi la trattativa è ormai conclusa . Si tratta di Eldor Shomurodov , che lascerà di nuovo la Capitale per trasferirsi al Cagliari di Ranieri .

Shomurodov al Cagliari: affare in chiusura

L'attaccante uzbeko era appena rientrato alla Roma dopo il prestito della scorsa stagione allo Spezia. Rimarrà però per pochissimo, dato che è pronto un nuovo prestito (con diritto di riscatto) che lo porterà al club sardo, appena tornato in Serie A. L'affare è ormai in chiusura e sono già fissate le visite mediche per Shomurodov, che non è partito per il ritiro giallorosso: lunedì 24 luglio. L'uzbeko (16 presenze, 1 gol e 2 assist nell'ultima stagione) sarà dunque il rinforzo di Claudio Ranieri in attacco.