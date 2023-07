Scamacca lancia un 'messaggio' sui social: c'entra la Roma?

Scamacca, 'indizio' social sul futuro?

Dalla biografia del proprio profilo infatti l'attaccante, che piace alla Roma come alternativa al sogno Morata, ha rimosso la dicitura 'calciatore del West Ham'. Un particolare che lascia presagire novità a breve per Scamacca, con il general manager giallorosso Tiago Pinto che lavora per convincere i londinesi ad accettare la formula del prestito con diritto (o obbligo di riscatto condizionato all’ingresso in Champions).

Gli altri 'messaggi' social di Scamacca alla Roma

Scamacca intanto aspetta e spera, dopo aver già inviato altri 'messaggi' social al club di Trigoria. Una foto della sua palestra personale, poi le emoticon con una faccina di stupore e un orologio. Della serie: "avanti Roma, ti aspetto!". Gianluca continua ad allenarsi regolarmente con il West Ham ma non si frena dal mandare segnali d’amore per il club per cui tifa: "Sappiatelo: non ho ancora mostrato al 100% le mie potenzialità - ha detto al sito Cronache di spogliatoio -. Sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare".